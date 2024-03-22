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Кутузов Иван Фирсович

Место рождения

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

Около 18.02.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Кутузов Фирс Фотеевич

Мать: Кутузова Вера Семеновна

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Смерть
Около 18.02.1953
пропал без вести под городом Пултуск
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