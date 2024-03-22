Кутузов Иван Фирсович
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиОколо 18.02.1953
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Кутузов Фирс Фотеевич
Мать: Кутузова Вера Семеновна
Смерть
Около 18.02.1953
пропал без вести под городом Пултуск
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