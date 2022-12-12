Солодова Мария Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1925
Дата смертиПосле 1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1945
Рождение ребёнка
Около 1946
Сын: Солодов Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Солодов Михаил Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Изместьева Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Солодов Михаил Константинович
Смерть
После 1974