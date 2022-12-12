Солодова Мария Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодова Мария Неизвестно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1925

Дата смерти

После 1974

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1945

Муж: Солодов Михаил Константинович

Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1946

Сын: Солодов Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Солодов Михаил Константинович

Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Изместьева Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Солодов Михаил Константинович

Канск, город Канск, Красноярский край
Смерть
После 1974
Канск, город Канск, Красноярский край
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