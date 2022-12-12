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Изместьева (Солодова) Людмила Михайловна
Изместьева (Солодова) Людмила Михайловна
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Место рождения
Канск
, город Канск, Красноярский край
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Солодов Михаил Константинович
1917 г.р.
Мать
Солодова Мария Неизвестно
Около 1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Солодов Михаил Константинович
Мать:
Солодова Мария Неизвестно
Канск
, город Канск, Красноярский край
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