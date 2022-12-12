Изместьева (Солодова) Людмила Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изместьева (Солодова) Людмила Михайловна

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Место рождения

Канск, город Канск, Красноярский край

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1917 г.р.

Мать

Около 1925 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Солодов Михаил Константинович

Мать: Солодова Мария Неизвестно

Канск, город Канск, Красноярский край
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