Трошина (Дремина) Екатерина Давыдова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трошина (Дремина) Екатерина Давыдова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1876 г.р.

Дети

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1876 ст.

Отец: Дремин Давыд

Мать: не указана

Бракосочетание
24.10.1894 ст.

Муж: Трошин Максим Гуриев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1898 ст.

Дочь: Параскева Максимова

Отец ребёнка: Трошин Максим Гуриев

Рождение ребёнка
16.11.1899 ст.

Дочь: Екатерина Максимова

Отец ребёнка: Трошин Максим Гуриев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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