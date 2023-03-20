Трошина (Дремина) Екатерина Давыдова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1876 ст.
Отец: Дремин Давыд
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1894 ст.
Муж: Трошин Максим Гуриев
Рождение ребёнка
Вычислено 1898 ст.
Дочь: Параскева Максимова
Отец ребёнка: Трошин Максим Гуриев
Рождение ребёнка
16.11.1899 ст.
Дочь: Екатерина Максимова
Отец ребёнка: Трошин Максим Гуриев
Смерть
Неизвестно