Дремин Давыд — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дремин Давыд

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Дремин Тит Давыдов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Маркина Марины Давидова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1876 ст.

Дочь: Трошина Екатерина Давыдова

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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