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Скоробогатов Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скоробогатов Василий Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Скоробогатова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1883 ст.

Дочь: Скоробогатова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Скоробогатова Евлампия Спиридоновна

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Поручитель
09.11.1883 ст.
Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Поручитель на свадьбе Степана Ивановича Муркаева и Агрипины Васильевны Скоробогатовой. Венчание состоялось в Михаило-Архангельской церкви.
Рождение ребёнка
25.02.1885 ст.

Дочь: Скоробогатова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Скоробогатова Евлампия Спиридоновна

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.09.1887 ст.

Сын: Скоробогатов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Скоробогатова Евлампия Спиридоновна

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Поручитель
04.09.1887 ст.
Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Поручитель на свадьбе Михаила Ивановича Скоробогатова и Екатерины Яковлевны Муркаевой. Венчание в Михаило-Архангельской церкви.
Поручитель
09.11.1887 ст.
Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Поручитель на свадьбе Ивана Тимофеевича Скоробогатова и Феодосии Андреевны Кольтяковой. Венчание в Михаило-Архангельской церкви.
Поручитель
09.11.1887 ст.
Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Поручитель на свадьбе Ивана Тимофеевича Скоробогатова и Феодосии Андреевны Кольтяковой. Венчание в Михаило-Архангельской церкви.
Рождение ребёнка
10.02.1889 ст.

Сын: Скоробогатов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Скоробогатова Евлампия Спиридоновна

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.11.1890 ст.

Дочь: Скоробогатова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Скоробогатова Евлампия Спиридоновна

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.03.1895 ст.

Дочь: Скоробогатова Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Скоробогатова Евлампия Спиридоновна

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.08.1898 ст.

Дочь: Скоробогатова Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Скоробогатова Евлампия Спиридоновна

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Поручитель
10.11.1899 ст.
Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Поручитель на свадьбе запасного рядового села Коржевок Петра Петровиа Каймакова и Анастасии Ильиничны Ларкиной. Венчание состоялось в Рождество-Богородецкой церкви.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скоробогатова Евлампия Спиридоновна

Смерть
Неизвестно
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