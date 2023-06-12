Скоробогатов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Скоробогатов Василий Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Скоробогатова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1883 ст.
Дочь: Скоробогатова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Скоробогатова Евлампия Спиридоновна
Поручитель
09.11.1883 ст.
Поручитель на свадьбе Степана Ивановича Муркаева и Агрипины Васильевны Скоробогатовой. Венчание состоялось в Михаило-Архангельской церкви.
Рождение ребёнка
25.02.1885 ст.
Дочь: Скоробогатова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Скоробогатова Евлампия Спиридоновна
Рождение ребёнка
01.09.1887 ст.
Сын: Скоробогатов Михаил Иванович
Мать ребёнка: Скоробогатова Евлампия Спиридоновна
Поручитель
04.09.1887 ст.
Поручитель на свадьбе Михаила Ивановича Скоробогатова и Екатерины Яковлевны Муркаевой. Венчание в Михаило-Архангельской церкви.
Поручитель
09.11.1887 ст.
Поручитель на свадьбе Ивана Тимофеевича Скоробогатова и Феодосии Андреевны Кольтяковой. Венчание в Михаило-Архангельской церкви.
Поручитель
09.11.1887 ст.
Поручитель на свадьбе Ивана Тимофеевича Скоробогатова и Феодосии Андреевны Кольтяковой. Венчание в Михаило-Архангельской церкви.
Рождение ребёнка
10.02.1889 ст.
Сын: Скоробогатов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Скоробогатова Евлампия Спиридоновна
Рождение ребёнка
16.11.1890 ст.
Дочь: Скоробогатова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Скоробогатова Евлампия Спиридоновна
Рождение ребёнка
10.03.1895 ст.
Дочь: Скоробогатова Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Скоробогатова Евлампия Спиридоновна
Рождение ребёнка
04.08.1898 ст.
Дочь: Скоробогатова Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Скоробогатова Евлампия Спиридоновна
Поручитель
10.11.1899 ст.
Поручитель на свадьбе запасного рядового села Коржевок Петра Петровиа Каймакова и Анастасии Ильиничны Ларкиной. Венчание состоялось в Рождество-Богородецкой церкви.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно