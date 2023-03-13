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Щипакинъ Степанъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Щипакинъ Романъ

Мать: Щипакина Анна

Бракосочетание
15.02.1908

Жена: Щипакина Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.05.1910

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Щипакина Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1912

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Щипакина Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.07.1916

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Щипакина Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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