Щипакинъ Степанъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Щипакинъ Романъ
Мать: Щипакина Анна
Бракосочетание
15.02.1908
Жена: Щипакина Евдокия
Рождение ребёнка
09.05.1910
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Щипакина Евдокия
Рождение ребёнка
20.07.1912
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Щипакина Евдокия
Рождение ребёнка
24.07.1916
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Щипакина Евдокия