Пантелей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Наум Пантелеевич
Мать ребёнка: Федора Романовна
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Гоголев Косьма Пантелеевич
Мать ребёнка: Федора Романовна
Возраст по РС 9, 8
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Антон Пантелеевич
Мать ребёнка: Федора Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федора Романовна
Смерть
Неизвестно