Пантелей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантелей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1784 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Наум Пантелеевич

Мать ребёнка: Федора Романовна

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Гоголев Косьма Пантелеевич

Мать ребёнка: Федора Романовна

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Возраст по РС 9, 8
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Антон Пантелеевич

Мать ребёнка: Федора Романовна

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора Романовна

Смерть
Неизвестно
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