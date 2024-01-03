Федора Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Наум Пантелеевич
Отец ребёнка: Пантелей
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Гоголев Косьма Пантелеевич
Отец ребёнка: Пантелей
Возраст по РС 9, 8
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Антон Пантелеевич
Отец ребёнка: Пантелей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пантелей
Смерть
Неизвестно