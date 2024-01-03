Федора Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федора Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Наум Пантелеевич

Отец ребёнка: Пантелей

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Гоголев Косьма Пантелеевич

Отец ребёнка: Пантелей

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Возраст по РС 9, 8
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Антон Пантелеевич

Отец ребёнка: Пантелей

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пантелей

Смерть
Неизвестно
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