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Парщиков Алексей Максимович

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Место рождения

Ольга, Ольгинский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

25.05.1954

Дата смерти

03.04.2009

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1954

Отец: Рейдерман Максим Исаакович

Мать: Парщик Лидия Самуиловна

Ольга, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
03.04.2009
Кёльн, ФРГ
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