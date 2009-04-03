Парщиков Алексей Максимович
Место рождения
Дата рождения25.05.1954
Дата смерти03.04.2009
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1954
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
03.04.2009
Кёльн, ФРГ