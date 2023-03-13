Парщикова (Парщик) Лидия Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парщикова (Парщик) Лидия Самуиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1954

Сын: Парщиков Алексей Максимович

Отец ребёнка: Рейдерман Максим Исаакович

Ольга, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Около 1961

Дочь: Рейдерман Марина Максимовна

Отец ребёнка: Рейдерман Максим Исаакович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рейдерман Максим Исаакович

Смерть
2011
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