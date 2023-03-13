Парщикова (Парщик) Лидия Самуиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.05.1954
Сын: Парщиков Алексей Максимович
Отец ребёнка: Рейдерман Максим Исаакович
Ольга, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Около 1961
Дочь: Рейдерман Марина Максимовна
Отец ребёнка: Рейдерман Максим Исаакович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2011