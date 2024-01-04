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Фролов Трофим Евграфович

Место рождения

Рынок Соленовский

Дата рождения

Вычислено 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1878

Отец: Фролов Евграф Иванович

Мать: не указана

Год рождения вычислен из записи о браке. Место рождения предположительное
Бракосочетание
09.11.1903 ст.

Жена: Фролова Ульяна Васильевна

Николаевская ц. х. Солоный ст. Кумшацкой ГАРО 803-2-2149 лл. 51об.-52 Он - 1-м браком в 25 лет Она - 1-м браком в 18 лет Поручители по жениху и невесте: нечитаемо
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Был ли сын?

Мать ребёнка: Фролова Ульяна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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