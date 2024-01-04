Фролов Трофим Евграфович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Рождение
Вычислено 1878
Отец: Фролов Евграф Иванович
Мать: не указана
Год рождения вычислен из записи о браке. Место рождения предположительное
Бракосочетание
09.11.1903 ст.
Николаевская ц. х. Солоный ст. Кумшацкой ГАРО 803-2-2149 лл. 51об.-52 Он - 1-м браком в 25 лет Она - 1-м браком в 18 лет Поручители по жениху и невесте: нечитаемо
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Был ли сын?
Мать ребёнка: Фролова Ульяна Васильевна
Смерть
Неизвестно