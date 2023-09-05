Свищев Моисей Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814 или 1817
Дата смерти02.01.1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1814 или 1817
Отец: Свищев Кузьма Яковлевич
Мать: Свищева Марфа Георгиевна
Рождение ребёнка
11.04.1852
Дочь: Свищева Мария Моисеевна
Мать ребёнка: Баннова Фекла Дементьевна
Рождение ребёнка
20.11.1854
Мать ребёнка: Баннова Фекла Дементьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.01.1857