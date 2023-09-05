Свищев Моисей Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свищев Моисей Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814 или 1817

Дата смерти

02.01.1857

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 или 1817

Отец: Свищев Кузьма Яковлевич

Мать: Свищева Марфа Георгиевна

Рождение ребёнка
11.04.1852

Дочь: Свищева Мария Моисеевна

Мать ребёнка: Баннова Фекла Дементьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.11.1854

Сын: Свищев Михаил Моисеевич

Мать ребёнка: Баннова Фекла Дементьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баннова Фекла Дементьевна

Смерть
02.01.1857
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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