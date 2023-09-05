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Свищева Марфа Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781 или 1788

Дата смерти

04.05.1852

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 или 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.08.1811

Дочь: Свищева Евдокия Кузьминична

Отец ребёнка: Свищев Кузьма Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 10.05.1814

Дочь: Свищева Гликерия Кузьминична

Отец ребёнка: Свищев Кузьма Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1814 или 1817

Сын: Свищев Моисей Кузьмич

Отец ребёнка: Свищев Кузьма Яковлевич

Рождение ребёнка
21.10.1819

Сын: Свищев Степан Кузьмич

Отец ребёнка: Свищев Кузьма Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свищев Кузьма Яковлевич

Смерть
04.05.1852
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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