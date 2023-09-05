Свищева Марфа Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781 или 1788
Дата смерти04.05.1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 или 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.08.1811
Дочь: Свищева Евдокия Кузьминична
Отец ребёнка: Свищев Кузьма Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 10.05.1814
Дочь: Свищева Гликерия Кузьминична
Отец ребёнка: Свищев Кузьма Яковлевич
Рождение ребёнка
1814 или 1817
Отец ребёнка: Свищев Кузьма Яковлевич
Рождение ребёнка
21.10.1819
Отец ребёнка: Свищев Кузьма Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.05.1852