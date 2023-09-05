Баннова Фекла Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.04.1852
Дочь: Свищева Мария Моисеевна
Отец ребёнка: Свищев Моисей Кузьмич
Рождение ребёнка
20.11.1854
Отец ребёнка: Свищев Моисей Кузьмич
Рождение ребёнка
15.03.1857
Дочь: Свищева Дарья
Бракосочетание
11.11.1859
Рождение ребёнка
28.08.1860
Отец ребёнка: Баннов Моисей Тарасович
Рождение ребёнка
26.08.1863
Дочь: Баннова Наталия Моисеевна
Отец ребёнка: Баннов Моисей Тарасович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно