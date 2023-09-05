Баннова Фекла Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баннова Фекла Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1852

Дочь: Свищева Мария Моисеевна

Отец ребёнка: Свищев Моисей Кузьмич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.11.1854

Сын: Свищев Михаил Моисеевич

Отец ребёнка: Свищев Моисей Кузьмич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.03.1857

Дочь: Свищева Дарья

Отец ребёнка: не указан

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
11.11.1859

Муж: Баннов Моисей Тарасович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.08.1860

Сын: Баннов Семен Моисеевич

Отец ребёнка: Баннов Моисей Тарасович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.08.1863

Дочь: Баннова Наталия Моисеевна

Отец ребёнка: Баннов Моисей Тарасович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свищев Моисей Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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