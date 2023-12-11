Козлова (Шаркина) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Шаркина) Лидия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1930

Дата смерти

19.06.1961

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1930

Отец: Шаркин Илья

Мать: Шаркина Ольга Евменовна

Смерть
19.06.1961
Сапрыкино-1, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
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