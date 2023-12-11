Козлова (Шаркина) Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1930
Дата смерти19.06.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1930
Отец: Шаркин Илья
Мать: Шаркина Ольга Евменовна
Смерть
19.06.1961
Сапрыкино-1, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область