(Коробейникова) Мавра Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Коробейникова) Мавра Матвеевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Коробейников Матвей Григорьевич

Мать: Коробейникова Агрипина Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 50 оборот
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Катерина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Терентьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 50 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Огрофена Ивановна

Отец ребёнка: Иван Терентьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 50 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Терентьевич

Смерть
Неизвестно
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