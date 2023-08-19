(Коробейникова) Мавра Матвеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 50 оборот
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Катерина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Терентьевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 50 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Огрофена Ивановна
Отец ребёнка: Иван Терентьевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 50 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Терентьевич
Смерть
Неизвестно