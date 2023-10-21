Орлова Евфимия Феодоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Феодор
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1859
Сын: Орлов Иосиф (Осип) Самуилович
Отец ребёнка: Орлов Самуил Иоаннович
Соболеково Россия
Рождение ребёнка
1862
Сын: Орлов Тит Самуилович
Отец ребёнка: Орлов Самуил Иоаннович
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
29.04.1868
Дочь: Александра Самуиловна
Отец ребёнка: Орлов Самуил Иоаннович
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
11.03.1870
Дочь: Сарапкина Дарья Самуиловна
Отец ребёнка: Орлов Самуил Иоаннович
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Орлов Самуил Иоаннович
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Орлов Самуил Иоаннович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно