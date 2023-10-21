Орлова Евфимия Феодоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова Евфимия Феодоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Феодор

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1859

Сын: Орлов Иосиф (Осип) Самуилович

Отец ребёнка: Орлов Самуил Иоаннович

Соболеково Россия
Рождение ребёнка
1862

Сын: Орлов Тит Самуилович

Отец ребёнка: Орлов Самуил Иоаннович

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
29.04.1868

Дочь: Александра Самуиловна

Отец ребёнка: Орлов Самуил Иоаннович

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
11.03.1870

Дочь: Сарапкина Дарья Самуиловна

Отец ребёнка: Орлов Самуил Иоаннович

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1877

Сын: Орлов Трофим Самуилович

Отец ребёнка: Орлов Самуил Иоаннович

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орлов Самуил Иоаннович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Самуил Иоаннович

Смерть
Неизвестно
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