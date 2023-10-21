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Орлов Трофим Самуилович

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Место рождения

Соболеково, Россия

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Орлов Самуил Иоаннович

Мать: Орлова Евфимия Феодоровна

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
15.06.1921

Сын: Орлов Николай Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Масады, 423753, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кальмина Екатерина Трофимовна

Мать ребёнка: не указана

Мысады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Александр Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Масады, 423753, Россия
Смерть
Неизвестно
Масады, 423753, Россия
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