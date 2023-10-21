Орлов Трофим Самуилович
Место рожденияСоболеково, Россия
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Орлов Самуил Иоаннович
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
15.06.1921
Масады, 423753, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кальмина Екатерина Трофимовна
Мысады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орлов Александр Трофимович
Масады, 423753, Россия
Смерть
Неизвестно
Масады, 423753, Россия