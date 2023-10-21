Орлов Тит Самуилович
Место рожденияСоболеково, Россия
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Орлов Самуил Иоаннович
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
04.07.1890
Мать ребёнка: Орлова Параскева Фроловна
Мысады
Рождение ребёнка
04.11.1891
Сын: Орлов Михаил Титович
Мать ребёнка: Орлова Параскева Фроловна
Мысады
08.06.2017 в метрической книге с. Андреевки есть запись №95 от 06.11.1891 о крещении Михаила, который родился 04.11.1891, отец д. Мысадов крестьянин Тит Самуилович Орлов и жена его Параскева Фролов... Показать все
Рождение ребёнка
22.07.1893
Дочь: Анна Титовна
Мать ребёнка: Орлова Параскева Фроловна
Мысады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
18.06.2017 разбирая фото метрической книги с. Андреевка нашла запись №51 от 25.07.1893 о крещении Анны Титовны Орловой, которая родилась 22.07.1893. Отец д. Мысадов крестьянин Тит Самуилович Орлов и... Показать все
Рождение ребёнка
25.12.1895
Дочь: Анисия Титовна
Мать ребёнка: Орлова Параскева Фроловна
Мысады, Исмайловская волость, Бирский уезд, Уфимск
22.06.2017 разбирая фото метрической книги с. Андреевка, нашла запись №95 от 28.12.1895 о крещении Анисии Титовны Орловой, которая родилась 25.12.1895. Отец д. Мысадов, крестьянин Тит Самуилович ... Показать все
Рождение ребёнка
07.05.1900
Сын: Орлов Иоанн Титович
Мать ребёнка: Орлова Параскева Фроловна
Мысады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно