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Орлов Тит Самуилович

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Место рождения

Соболеково, Россия

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Орлов Самуил Иоаннович

Мать: Орлова Евфимия Феодоровна

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
04.07.1890

Сын: Орлов Владимир Титович

Мать ребёнка: Орлова Параскева Фроловна

Мысады
Рождение ребёнка
04.11.1891

Сын: Орлов Михаил Титович

Мать ребёнка: Орлова Параскева Фроловна

Мысады
08.06.2017 в метрической книге с. Андреевки есть запись №95 от 06.11.1891 о крещении Михаила, который родился 04.11.1891, отец д. Мысадов крестьянин Тит Самуилович Орлов и жена его Параскева Фролов... Показать все
Рождение ребёнка
22.07.1893

Дочь: Анна Титовна

Мать ребёнка: Орлова Параскева Фроловна

Мысады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
18.06.2017 разбирая фото метрической книги с. Андреевка нашла запись №51 от 25.07.1893 о крещении Анны Титовны Орловой, которая родилась 22.07.1893. Отец д. Мысадов крестьянин Тит Самуилович Орлов и... Показать все
Рождение ребёнка
25.12.1895

Дочь: Анисия Титовна

Мать ребёнка: Орлова Параскева Фроловна

Мысады, Исмайловская волость, Бирский уезд, Уфимск
22.06.2017 разбирая фото метрической книги с. Андреевка, нашла запись №95 от 28.12.1895 о крещении Анисии Титовны Орловой, которая родилась 25.12.1895. Отец д. Мысадов, крестьянин Тит Самуилович ... Показать все
Рождение ребёнка
07.05.1900

Сын: Орлов Иоанн Титович

Мать ребёнка: Орлова Параскева Фроловна

Мысады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Параскева Фроловна

Смерть
Неизвестно
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