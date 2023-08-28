(Рублева) Матрена Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рублева) Матрена Яковлева

Место рождения

Российская империя Землянский уезд деревня Рублевка

Дата рождения

03.03.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1904

Отец: Рублев Яков Андреев

Мать: Рублева Праскева Никанорова

Российская империя Землянский уезд деревня Рублевка
Крещение
04.03.1904
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Godparents:села Калабино государственный крестьянин Петр Васильев Чуркин и деревни Рублевки солдатка Ксения Васильева Рублева | Богородицкая церковь
Смерть
Неизвестно
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