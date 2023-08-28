(Рублева) Матрена Яковлева
Место рожденияРоссийская империя Землянский уезд деревня Рублевка
Дата рождения03.03.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1904
Отец: Рублев Яков Андреев
Российская империя Землянский уезд деревня Рублевка
Крещение
04.03.1904
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Godparents:села Калабино государственный крестьянин Петр Васильев Чуркин и деревни Рублевки солдатка Ксения Васильева Рублева | Богородицкая церковь
Смерть
Неизвестно