Рублева (Борисова) Праскева Никанорова
Место рожденияРоссииская империя Землянский уезд село Долгуша
Дата рождения25.07.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1871
Россииская империя Землянский уезд село Долгуша
Крещение
26.07.1871
Ильинская церковь село Долгуша Калабинской волости Землянского уезда Воронежской губернии
Godparents:государственный крестьянин Семен Данилов Борисов и государственного крестьянина дочь девица Мавра Космина Резанцева
Бракосочетание
26.10.1888
Муж: Рублев Яков Андреев
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
01.07.1890
Сын: Рублев Елеазар (Назар) Яковлев
Отец ребёнка: Рублев Яков Андреев
Российская империя Землянский уезд деревня Рублевка
Рождение ребёнка
19.03.1893
Дочь: Александра Яковлева
Отец ребёнка: Рублев Яков Андреев
Российская империя Землянский уезд деревня Рублевка
Рождение ребёнка
08.10.1895
Дочь: Пелагея Яковлева
Отец ребёнка: Рублев Яков Андреев
Российская империя Землянский уезд деревня Рублевка
Рождение ребёнка
21.05.1897
Отец ребёнка: Рублев Яков Андреев
Российская империя Землянский уезд деревня Рублевка
Рождение ребёнка
20.03.1902
Сын: Рублев Иван Яковлев
Отец ребёнка: Рублев Яков Андреев
Российская империя Землянский уезд деревня Рублевка
Рождение ребёнка
03.03.1904
Дочь: Мария Яковлева
Отец ребёнка: Рублев Яков Андреев
Российская империя Землянский уезд деревня Рублевка
Рождение ребёнка
03.03.1904
Дочь: Матрена Яковлева
Отец ребёнка: Рублев Яков Андреев
Российская империя Землянский уезд деревня Рублевка
Смерть
Неизвестно