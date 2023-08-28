Рублева (Борисова) Праскева Никанорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублева (Борисова) Праскева Никанорова

Место рождения

Россииская империя Землянский уезд село Долгуша

Дата рождения

25.07.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1871

Отец: Борисов Никанор Михайлов

Мать: Борисова Пелагея Михайлова

Россииская империя Землянский уезд село Долгуша
Крещение
26.07.1871
Ильинская церковь село Долгуша Калабинской волости Землянского уезда Воронежской губернии
Godparents:государственный крестьянин Семен Данилов Борисов и государственного крестьянина дочь девица Мавра Космина Резанцева
Бракосочетание
26.10.1888

Муж: Рублев Яков Андреев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
01.07.1890

Сын: Рублев Елеазар (Назар) Яковлев

Отец ребёнка: Рублев Яков Андреев

Российская империя Землянский уезд деревня Рублевка
Рождение ребёнка
19.03.1893

Дочь: Александра Яковлева

Отец ребёнка: Рублев Яков Андреев

Российская империя Землянский уезд деревня Рублевка
Рождение ребёнка
08.10.1895

Дочь: Пелагея Яковлева

Отец ребёнка: Рублев Яков Андреев

Российская империя Землянский уезд деревня Рублевка
Рождение ребёнка
21.05.1897

Сын: Рублев Феодор Яковлев

Отец ребёнка: Рублев Яков Андреев

Российская империя Землянский уезд деревня Рублевка
Рождение ребёнка
20.03.1902

Сын: Рублев Иван Яковлев

Отец ребёнка: Рублев Яков Андреев

Российская империя Землянский уезд деревня Рублевка
Рождение ребёнка
03.03.1904

Дочь: Мария Яковлева

Отец ребёнка: Рублев Яков Андреев

Российская империя Землянский уезд деревня Рублевка
Рождение ребёнка
03.03.1904

Дочь: Матрена Яковлева

Отец ребёнка: Рублев Яков Андреев

Российская империя Землянский уезд деревня Рублевка
Смерть
Неизвестно
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