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Коротков Дмитрий Иванович

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Место рождения

Андреевка, 452271, Россия

Дата рождения

10.03.1914

Дата смерти

20.09.2002

Пол

Мужской

Отец

Мать

1895 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1914

Отец: Коротков Иван Константинович

Мать: Тебенькова Надежда Абрамовна

Андреевка, 452271, Россия
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Короткова Евдокия

Андреевка, 452271, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Короткова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Короткова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Короткова Евдокия

Смерть
20.09.2002
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