Коротков Дмитрий Иванович
Место рожденияАндреевка, 452271, Россия
Дата рождения10.03.1914
Дата смерти20.09.2002
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1914
Андреевка, 452271, Россия
Рождение ребёнка
1938
Андреевка, 452271, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Короткова Евдокия
Смерть
20.09.2002