Тебенькова (Пензина) Надежда Абрамовна
Место рожденияАндреевка, 452271, Россия
Дата рождения10.09.1895
Дата смерти1980
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1895
Андреевка, 452271, Россия
Рождение ребёнка
28.08.1912
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Тебеньков Иван Александрович
Андреевка, 452271, Россия
Рождение ребёнка
10.03.1914
Сын: Коротков Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Коротков Иван Константинович
Андреевка, 452271, Россия
Рождение ребёнка
26.10.1914
Сын: Тебеньков Андрей Иванович
Отец ребёнка: Тебеньков Иван Александрович
Андреевка, 452271, Россия
Рождение ребёнка
1915
Сын: Коротков Александр Иванович
Отец ребёнка: Коротков Иван Константинович
Андреевка, 452271, Россия
Рождение ребёнка
1919
Сын: Тебенькова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Тебеньков Иван Александрович
Андреевка, 452271, Россия
Рождение ребёнка
04.02.1922
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Тебеньков Иван Александрович
Андреевка, 452271, Россия
Рождение ребёнка
1927
Сын: Тебеньков Николай Иванович
Отец ребёнка: Тебеньков Иван Александрович
Андреевка, 452271, Россия
Рождение ребёнка
01.06.1929
Дочь: Иванова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Тебеньков Иван Александрович
Андреевка, 452271, Россия
Рождение ребёнка
04.04.1931
Дочь: Гуршева Анна Ивановна фактически 30.01.1931 года
Отец ребёнка: Тебеньков Иван Александрович
Андреевка, 452271, Россия
Рождение ребёнка
20.04.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тебеньков Иван Александрович
Андреевка, 452271, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1980
Нефтекамск
Похороны
Неизвестно
Кутерем, Колтасинского района, Башкирии