Тебенькова (Пензина) Надежда Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тебенькова (Пензина) Надежда Абрамовна

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Место рождения

Андреевка, 452271, Россия

Дата рождения

10.09.1895

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1895

Отец: Пензин Авраамий Евстратьевич

Мать: Пензина Мария Косминична

Андреевка, 452271, Россия
Рождение ребёнка
28.08.1912

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Тебеньков Иван Александрович

Андреевка, 452271, Россия
Рождение ребёнка
10.03.1914

Сын: Коротков Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Коротков Иван Константинович

Андреевка, 452271, Россия
Рождение ребёнка
26.10.1914

Сын: Тебеньков Андрей Иванович

Отец ребёнка: Тебеньков Иван Александрович

Андреевка, 452271, Россия
Рождение ребёнка
1915

Сын: Коротков Александр Иванович

Отец ребёнка: Коротков Иван Константинович

Андреевка, 452271, Россия
Рождение ребёнка
1919

Сын: Тебенькова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Тебеньков Иван Александрович

Андреевка, 452271, Россия
Рождение ребёнка
04.02.1922

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Тебеньков Иван Александрович

Андреевка, 452271, Россия
Рождение ребёнка
1927

Сын: Тебеньков Николай Иванович

Отец ребёнка: Тебеньков Иван Александрович

Андреевка, 452271, Россия
Рождение ребёнка
01.06.1929

Дочь: Иванова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Тебеньков Иван Александрович

Андреевка, 452271, Россия
Рождение ребёнка
04.04.1931

Дочь: Гуршева Анна Ивановна фактически 30.01.1931 года

Отец ребёнка: Тебеньков Иван Александрович

Андреевка, 452271, Россия
Рождение ребёнка
20.04.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тебеньков Иван Александрович

Андреевка, 452271, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротков Иван Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тебеньков Иван Александрович

Смерть
1980
Нефтекамск
Похороны
Неизвестно
Кутерем, Колтасинского района, Башкирии
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