Коротков Иван Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротков Иван Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коротков Константин Максимович

Мать: Короткова Феодосия Авраамовна

Рождение ребёнка
10.03.1914

Сын: Коротков Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Тебенькова Надежда Абрамовна

Андреевка, 452271, Россия
Рождение ребёнка
1915

Сын: Коротков Александр Иванович

Мать ребёнка: Тебенькова Надежда Абрамовна

Андреевка, 452271, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тебенькова Надежда Абрамовна

Смерть
Неизвестно
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