Коротков Иван Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.03.1914
Сын: Коротков Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Тебенькова Надежда Абрамовна
Андреевка, 452271, Россия
Рождение ребёнка
1915
Сын: Коротков Александр Иванович
Мать ребёнка: Тебенькова Надежда Абрамовна
Андреевка, 452271, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно