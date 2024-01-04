Мурашкин Мурашкин Петр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения20.04.1896
Дата смерти12.10.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1896
Отец: Мурашкин Алексей
Мать: Мурашкина Софья
Образование
С 1920 по 1922
Высшее техническое, инженер-строитель путей сообщения | Одесские строительные курсы | Документ | <p>Прослушал полный курс наук на ОДЕССКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ, зарегистрированных в подотделе профессио... Показать все
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Ангелина
Мать ребёнка: Мурашкина Таисия Федоровна
Рождение ребёнка
27.06.1936
Сын: Мурашкин Олег
Мать ребёнка: Мурашкина Таисия Федоровна
Работа или профессия
По 24.04.1938
Руководитель строительства железных дорог | Начальник котовской дистанции зданий и сооружений
Место жительства
Неизвестно
ж. дом №104
Смерть
12.10.1938
Причина смерти: расстрел