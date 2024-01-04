Мурашкин Мурашкин Петр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМурашкин Мурашкин Петр Алексеевич

Мурашкин Мурашкин Петр Алексеевич

avatar

Место рождения

Лобки, Шаблыкинский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

20.04.1896

Дата смерти

12.10.1938

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1896

Отец: Мурашкин Алексей

Мать: Мурашкина Софья

Лобки, Шаблыкинский муниципальный район, Орловская область
Образование
С 1920 по 1922
Одесса, Одеська область
Высшее техническое, инженер-строитель путей сообщения | Одесские строительные курсы | Документ | <p>Прослушал полный курс наук на ОДЕССКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ, зарегистрированных в подотделе профессио... Показать все
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Ангелина

Мать ребёнка: Мурашкина Таисия Федоровна

Рождение ребёнка
27.06.1936

Сын: Мурашкин Олег

Мать ребёнка: Мурашкина Таисия Федоровна

Подольск, Одеська область
Работа или профессия
По 24.04.1938
Подольск, Одеська область
Руководитель строительства железных дорог | Начальник котовской дистанции зданий и сооружений
Место жительства
Неизвестно
Подольск, Одеська область
ж. дом №104
Смерть
12.10.1938
Одесса, Одеська область
Причина смерти: расстрел
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close