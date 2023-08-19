Лоскутова (Колесова) Вера Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Колесова) Вера Яковлевна

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1910

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Колесов Яков Семёнович

Мать: Колесова Мария Романовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1939

Сын: Лоскутов Леонид Фёдорович

Отец ребёнка: Лоскутов Фёдор Матвеевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1941

Сын: Лоскутов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Лоскутов Фёдор Матвеевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Лоскутова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Виногоров Иван Васильевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Фёдор Матвеевич

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