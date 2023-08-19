Лоскутова (Колесова) Вера Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Колесов Яков Семёнович
Мать: Колесова Мария Романовна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Лоскутов Леонид Фёдорович
Отец ребёнка: Лоскутов Фёдор Матвеевич
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Лоскутов Фёдор Матвеевич
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Лоскутова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Виногоров Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно