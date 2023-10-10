Колесов Яков Семёнович
Место рождения
Дата рождения1865
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Колесов Семён Егорович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Колесова Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Колесова Екатерина Егоровна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Колесова Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Колесова Мария Романовна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Колесов Константин Яковлевич
Мать ребёнка: Колесова Мария Романовна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Колесов Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Колесова Мария Романовна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Колесова Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Колесова Мария Романовна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Колесова Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Колесова Мария Романовна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Лоскутова Вера Яковлевна
Мать ребёнка: Колесова Мария Романовна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Курбатова Валентина Яковлевна
Мать ребёнка: Колесова Мария Романовна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Колесова Таисия Яковлевна
Мать ребёнка: Колесова Мария Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колесова Мария Романовна
Бракосочетание
Неизвестно