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Колесов Яков Семёнович

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1865

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Колесов Семён Егорович

Мать: Колесова Марфа Савельевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Колесова Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Колесова Екатерина Егоровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Колесова Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: Колесова Мария Романовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1897

Сын: Колесов Константин Яковлевич

Мать ребёнка: Колесова Мария Романовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1898

Сын: Колесов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Колесова Мария Романовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Колесова Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Колесова Мария Романовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Колесова Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Колесова Мария Романовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Лоскутова Вера Яковлевна

Мать ребёнка: Колесова Мария Романовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Курбатова Валентина Яковлевна

Мать ребёнка: Колесова Мария Романовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Колесова Таисия Яковлевна

Мать ребёнка: Колесова Мария Романовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесова Мария Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесова Екатерина Егоровна

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