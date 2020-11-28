Журавлева (Лисенкова) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуравлева (Лисенкова) Лидия Ивановна

Журавлева (Лисенкова) Лидия Ивановна

avatar

Место рождения

Райки, Лосино-Петровский, Московская область

Дата рождения

16.02.1933

Дата смерти

28.11.2020

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1933

Отец: Лисенков Иван Федорович

Мать: Лисенкова Мария Ивановна

Райки, Лосино-Петровский, Московская область
Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Журавлев Иван Павлович

Фрязино, Фрязино, Московская область
Рождение ребёнка
29.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Журавлев Иван Павлович

Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлев Иван Павлович

Смерть
28.11.2020
Фрязино, Фрязино, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close