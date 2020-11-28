Журавлева (Лисенкова) Лидия Ивановна
Место рождения
Дата рождения16.02.1933
Дата смерти28.11.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1933
Отец: Лисенков Иван Федорович
Мать: Лисенкова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Журавлев Иван Павлович
Рождение ребёнка
29.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Журавлев Иван Павлович
Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.11.2020