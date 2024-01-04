Лисенков Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения09.09.1905
Дата смерти16.04.1959
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1905
Рождение ребёнка
16.02.1933
Дочь: Журавлева Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Лисенкова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лисенкова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лисенкова Мария Ивановна
Смерть
16.04.1959