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Лисенков Иван Федорович

Место рождения

Райки, Лосино-Петровский, Московская область

Дата рождения

09.09.1905

Дата смерти

16.04.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1905

Отец: Лисенков Федор Васильевич

Мать: Лисенкова Татьяна Максимовна

Райки, Лосино-Петровский, Московская область
Рождение ребёнка
16.02.1933

Дочь: Журавлева Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Лисенкова Мария Ивановна

Райки, Лосино-Петровский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лисенкова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисенкова Мария Ивановна

Смерть
16.04.1959
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