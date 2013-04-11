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Журавлев Иван Павлович

Место рождения

Троицкое, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

06.09.1929

Дата смерти

11.04.2013

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

Жена

1933 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1929

Отец: Журавлев Павел Иванович

Мать: Журавлева Мария Матвеевна

Троицкое, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Журавлева Лидия Ивановна

Фрязино, Фрязино, Московская область
Рождение ребёнка
29.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Журавлева Лидия Ивановна

Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлева Лидия Ивановна

Смерть
11.04.2013
Фрязино, Фрязино, Московская область
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