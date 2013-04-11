Журавлев Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения06.09.1929
Дата смерти11.04.2013
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1929
Отец: Журавлев Павел Иванович
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Журавлева Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
29.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Журавлева Лидия Ивановна
Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Журавлева Лидия Ивановна
Смерть
11.04.2013