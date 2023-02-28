Лисенкова (Васильева) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения03.04.1911
Дата смерти25.08.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1911
Рождение ребёнка
16.02.1933
Дочь: Журавлева Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Лисенков Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лисенков Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.08.1992
Похороны
Неизвестно