Лисенкова (Васильева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисенкова (Васильева) Мария Ивановна

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Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

03.04.1911

Дата смерти

25.08.1992

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1911

Отец: Васильев / Кривоногов Иван Григорьевич

Мать: Васильева Агриппина Яковлевна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
16.02.1933

Дочь: Журавлева Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Лисенков Иван Федорович

Райки, Лосино-Петровский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лисенков Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисенков Иван Федорович

Смерть
25.08.1992
Райки, Лосино-Петровский, Московская область
Похороны
Неизвестно
Райки, Лосино-Петровский, Московская область
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