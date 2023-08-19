Чернеенко (Вдонины) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернеенко (Вдонины) Мария Григорьевна

Место рождения

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

04.11.1928

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1928

Отец: Вдонины Григорий Егорович

Мать: Вдонины Евдокия Васильева

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
26.12.1956

Сын: Чернеенко Александр Александрович

Отец ребёнка: Чернеенко Александр Дмитриевич

Кавалерово, Кавалеровский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
21.01.1957

Муж: Чернеенко Александр Дмитриевич

Кавалерово, Кавалеровский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
12.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернеенко Александр Дмитриевич

Кавалерово, Кавалеровский муниципальный район, Приморский край
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