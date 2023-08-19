Чернеенко (Вдонины) Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рождения04.11.1928
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1928
Рождение ребёнка
26.12.1956
Сын: Чернеенко Александр Александрович
Отец ребёнка: Чернеенко Александр Дмитриевич
Бракосочетание
21.01.1957
Рождение ребёнка
12.06.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чернеенко Александр Дмитриевич