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Вдонины Григорий Егорович

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Место рождения

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

30.01.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Вдонины Георгий Степанович

Мать: Вдонины Анна Петровна

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
30.03.1923

Дочь: Семченковы Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Вдонины Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
04.11.1928

Дочь: Чернеенко Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Вдонины Евдокия Васильева

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
1930
Троицкое, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Примерно в эти годы переехали из Сядемки
Работа или профессия
1932
Черепаново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
До войны работал в Артели «Прогресс»
Рождение ребёнка
07.08.1934

Сын: Вдонины Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Вдонины Евдокия Васильева

Черепаново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Свидетельство о рождении
Призыв на военную службу
1941
Троицкое, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Служил пулеметчиком, участвовал в сражении под Сталинградом Красноармеец 1214 стрелкового полка 364 стрелковой дивизии
Арест
20.05.1942
Дата ареста: 20 мая 1942 г. Осуждение: 29 июня 1942 г. Приговор: дело прекращено за недостаточностью улик для предания суду. | Мемориал | База данных жертв политических репрессий "Открытый список" | В... Показать все
Призыв на военную службу
21.11.1943
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Был отправлен нести нестроевую службу на завод №56 производящий боеприпасы
Военная служба
1945
Троицкое, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вдонины Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Вдонины Евдокия Васильева

Смерть
30.01.1947
Троицкое, Троицкий муниципальный район, Алтайский край