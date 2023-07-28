Вдонины Григорий Егорович
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти30.01.1947
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Вдонины Георгий Степанович
Мать: Вдонины Анна Петровна
Рождение ребёнка
30.03.1923
Дочь: Семченковы Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Вдонины Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
04.11.1928
Дочь: Чернеенко Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Вдонины Евдокия Васильева
Место жительства
1930
Примерно в эти годы переехали из Сядемки
Работа или профессия
1932
До войны работал в Артели «Прогресс»
Рождение ребёнка
07.08.1934
Сын: Вдонины Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: Вдонины Евдокия Васильева
Свидетельство о рождении
Призыв на военную службу
1941
Служил пулеметчиком, участвовал в сражении под Сталинградом Красноармеец 1214 стрелкового полка 364 стрелковой дивизии
Арест
20.05.1942
Дата ареста: 20 мая 1942 г. Осуждение: 29 июня 1942 г. Приговор: дело прекращено за недостаточностью улик для предания суду. | Мемориал | База данных жертв политических репрессий "Открытый список" | В... Показать все
Призыв на военную службу
21.11.1943
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Был отправлен нести нестроевую службу на завод №56 производящий боеприпасы
Военная служба
1945
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вдонины Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Вдонины Евдокия Васильева
Смерть
30.01.1947