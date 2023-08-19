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Чернеенко Александр Дмитриевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

10.06.1925

Дата смерти

31.01.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
10.06.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
1950
Работал дип. курьером. Побывал в Кавалерово - понравилось. Решил остаться, хотя звали в Москву.
Работал дип. курьером. Побывал в Кавалерово - понравилось. Решил остаться, хотя звали в Москву.
Рождение ребёнка
26.12.1956

Сын: Чернеенко Александр Александрович

Мать ребёнка: Чернеенко Мария Григорьевна

Кавалерово, Кавалеровский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
21.01.1957

Жена: Чернеенко Мария Григорьевна

Кавалерово, Кавалеровский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
12.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернеенко Мария Григорьевна

Кавалерово, Кавалеровский муниципальный район, Приморский край
Смерть
31.01.1992
Кавалерово, Кавалеровский муниципальный район, Приморский край
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