Чернеенко Александр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения10.06.1925
Дата смерти31.01.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1950
Работал дип. курьером. Побывал в Кавалерово - понравилось. Решил остаться, хотя звали в Москву.
Работал дип. курьером. Побывал в Кавалерово - понравилось. Решил остаться, хотя звали в Москву.
Рождение ребёнка
26.12.1956
Сын: Чернеенко Александр Александрович
Мать ребёнка: Чернеенко Мария Григорьевна
Бракосочетание
21.01.1957
Рождение ребёнка
12.06.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чернеенко Мария Григорьевна
Смерть
31.01.1992