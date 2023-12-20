Пономарева (Балабанова) Анисья Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Балабанова) Анисья Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Балабанов Роман Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1887

Муж: Пономарев Ксенофонт Иванович

Рождение ребёнка
09.06.1887

Дочь: Акилина

Отец ребёнка: Пономарев Ксенофонт Иванович

Починок Калмыково
Рождение ребёнка
06.05.1907

Дочь: Пономарева Александра

Отец ребёнка: Пономарев Ксенофонт Иванович

Рождение ребёнка
09.02.1909

Сын: Пономарев Дмитрий Ксенофонтович

Отец ребёнка: Пономарев Ксенофонт Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Андрей Ксенофонтович

Отец ребёнка: Пономарев Ксенофонт Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Иван

Отец ребёнка: Пономарев Ксенофонт Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Пономарев Ксенофонт Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феодосия

Отец ребёнка: Пономарев Ксенофонт Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Пономарев Ксенофонт Иванович

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