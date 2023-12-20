Пономарева (Балабанова) Анисья Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Балабанов Роман Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1887
Рождение ребёнка
09.06.1887
Дочь: Акилина
Отец ребёнка: Пономарев Ксенофонт Иванович
Починок Калмыково
Рождение ребёнка
06.05.1907
Дочь: Пономарева Александра
Отец ребёнка: Пономарев Ксенофонт Иванович
Рождение ребёнка
09.02.1909
Сын: Пономарев Дмитрий Ксенофонтович
Отец ребёнка: Пономарев Ксенофонт Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Андрей Ксенофонтович
Отец ребёнка: Пономарев Ксенофонт Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Иван
Отец ребёнка: Пономарев Ксенофонт Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Пономарев Ксенофонт Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феодосия
Отец ребёнка: Пономарев Ксенофонт Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Пономарев Ксенофонт Иванович