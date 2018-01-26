Пономарев Ксенофонт Иванович
Место рожденияПочинок Калмыково
Дата рождения26.01.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1869
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Андрей Ксенофонтович
Мать ребёнка: Пономарева (Балабанова) Анисья Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Иван
Мать ребёнка: Пономарева (Балабанова) Анисья Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пономарева) Наталья
Мать ребёнка: Пономарева (Балабанова) Анисья Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пономарева) Феодосия
Мать ребёнка: Пономарева (Балабанова) Анисья Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пономарева) Устинья
Мать ребёнка: Пономарева (Балабанова) Анисья Романовна
Бракосочетание
25.01.1887
Рождение ребёнка
09.06.1887
Дочь: (Пономарев) Акилина
Мать ребёнка: Пономарева (Балабанова) Анисья Романовна
Рождение ребёнка
06.05.1907
Дочь: Пономарева (Пономарева) Александра
Мать ребёнка: Пономарева (Балабанова) Анисья Романовна
Рождение ребёнка
09.02.1909
Сын: Пономарев Дмитрий Ксенофонтович
Мать ребёнка: Пономарева (Балабанова) Анисья Романовна
Смерть
Неизвестно