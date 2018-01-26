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Пономарев Ксенофонт Иванович

Место рождения

Починок Калмыково

Дата рождения

26.01.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1869

Отец: Пономарев Иван Прокопьевич

Мать: Пономарева (Неудакина) Евдокия Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Андрей Ксенофонтович

Мать ребёнка: Пономарева (Балабанова) Анисья Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Иван

Мать ребёнка: Пономарева (Балабанова) Анисья Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пономарева) Наталья

Мать ребёнка: Пономарева (Балабанова) Анисья Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пономарева) Феодосия

Мать ребёнка: Пономарева (Балабанова) Анисья Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пономарева) Устинья

Мать ребёнка: Пономарева (Балабанова) Анисья Романовна

Бракосочетание
25.01.1887

Жена: Пономарева (Балабанова) Анисья Романовна

Рождение ребёнка
09.06.1887

Дочь: (Пономарев) Акилина

Мать ребёнка: Пономарева (Балабанова) Анисья Романовна

Рождение ребёнка
06.05.1907

Дочь: Пономарева (Пономарева) Александра

Мать ребёнка: Пономарева (Балабанова) Анисья Романовна

Рождение ребёнка
09.02.1909

Сын: Пономарев Дмитрий Ксенофонтович

Мать ребёнка: Пономарева (Балабанова) Анисья Романовна

Смерть
Неизвестно

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