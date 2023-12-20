Пономарева (Пономарева) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1907
Дата смерти28.02.1980
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1907
Рождение ребёнка
11.06.1929
Дочь: (Пономарева) Лукерья
Отец ребёнка: Пономарев Аркадий
Рождение ребёнка
27.11.1931
Сын: Пономарев Михаил
Отец ребёнка: Пономарев Аркадий
Рождение ребёнка
06.11.1937
Сын: Пономарев Николай
Отец ребёнка: Пономарев Аркадий
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Девятова (Пономарева) Зинаида
Отец ребёнка: Пономарев Аркадий
Рождение ребёнка
09.06.1943
Сын: Пономарев Андрей
Отец ребёнка: Пономарев Аркадий
Рождение ребёнка
28.10.1946
Сын: Пономарев Дмитрий
Отец ребёнка: Пономарев Аркадий
Рождение ребёнка
27.09.1949
Сын: Пономарев Владимир
Отец ребёнка: Пономарев Аркадий
Рождение ребёнка
20.09.1951
Дочь: Красноперова (Пономарева) Валентина
Отец ребёнка: Пономарев Аркадий
Смерть
28.02.1980
Похороны
Неизвестно
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика