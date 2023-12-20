Пономарева (Пономарева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Пономарева) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1907

Дата смерти

28.02.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1907

Отец: Пономарев Ксенофонт Иванович

Мать: Пономарева (Балабанова) Анисья Романовна

Рождение ребёнка
11.06.1929

Дочь: (Пономарева) Лукерья

Отец ребёнка: Пономарев Аркадий

Рождение ребёнка
27.11.1931

Сын: Пономарев Михаил

Отец ребёнка: Пономарев Аркадий

Рождение ребёнка
06.11.1937

Сын: Пономарев Николай

Отец ребёнка: Пономарев Аркадий

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Девятова (Пономарева) Зинаида

Отец ребёнка: Пономарев Аркадий

Рождение ребёнка
09.06.1943

Сын: Пономарев Андрей

Отец ребёнка: Пономарев Аркадий

Рождение ребёнка
28.10.1946

Сын: Пономарев Дмитрий

Отец ребёнка: Пономарев Аркадий

Рождение ребёнка
27.09.1949

Сын: Пономарев Владимир

Отец ребёнка: Пономарев Аркадий

Рождение ребёнка
20.09.1951

Дочь: Красноперова (Пономарева) Валентина

Отец ребёнка: Пономарев Аркадий

Смерть
28.02.1980
Похороны
Неизвестно
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

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