Некрасова (Митягина) Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Митягина) Евдокия Иванова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Митягин Иван Кузьмин

Мать: Митягина Ненила

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
23.01.1816

Муж: Некрасов Михаил Терентьев

Рождение ребёнка
1818

Сын: Некрасов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Некрасов Михаил Терентьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.06.1821

Сын: Некрасов Илья Михайлович

Отец ребёнка: Некрасов Михаил Терентьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.06.1823

Дочь: Посохина Марья Михайловна

Отец ребёнка: Некрасов Михаил Терентьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.11.1825

Дочь: Посохина Матрена Михайловна

Отец ребёнка: Некрасов Михаил Терентьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.06.1828

Сын: Некрасов Федор Михайлович

Отец ребёнка: Некрасов Михаил Терентьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.11.1830

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Некрасов Михаил Терентьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.05.1832

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Некрасов Михаил Терентьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.07.1833

Сын: Некрасов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Некрасов Михаил Терентьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Некрасов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Некрасов Михаил Терентьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Некрасов Михаил Терентьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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