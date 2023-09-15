Некрасова (Митягина) Евдокия Иванова
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Митягин Иван Кузьмин
Мать: Митягина Ненила
Бракосочетание
23.01.1816
Рождение ребёнка
1818
Сын: Некрасов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Некрасов Михаил Терентьев
Рождение ребёнка
29.06.1821
Отец ребёнка: Некрасов Михаил Терентьев
Рождение ребёнка
29.06.1823
Дочь: Посохина Марья Михайловна
Отец ребёнка: Некрасов Михаил Терентьев
Рождение ребёнка
01.11.1825
Дочь: Посохина Матрена Михайловна
Отец ребёнка: Некрасов Михаил Терентьев
Рождение ребёнка
02.06.1828
Сын: Некрасов Федор Михайлович
Отец ребёнка: Некрасов Михаил Терентьев
Рождение ребёнка
26.11.1830
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Некрасов Михаил Терентьев
Рождение ребёнка
11.05.1832
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Некрасов Михаил Терентьев
Рождение ребёнка
07.07.1833
Сын: Некрасов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Некрасов Михаил Терентьев
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Некрасов Михаил Терентьев
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Некрасов Михаил Терентьев
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно