Посохина (Некрасова) Марья Михайловна
Место рождения
Дата рождения29.06.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1823
Бракосочетание
18.01.1843
Рождение ребёнка
1849
Сын: Посохин Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Посохин Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
13.07.1851
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Посохин Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
04.01.1853
Отец ребёнка: Посохин Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
07.12.1855
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Посохин Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
12.02.1857
Отец ребёнка: Посохин Дмитрий Сергеевич
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно