Посохина (Некрасова) Марья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Посохина (Некрасова) Марья Михайловна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

29.06.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1823

Отец: Некрасов Михаил Терентьев

Мать: Некрасова Евдокия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
18.01.1843

Муж: Посохин Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
1849

Сын: Посохин Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Посохин Дмитрий Сергеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.07.1851

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Посохин Дмитрий Сергеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.01.1853

Сын: Посохин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Посохин Дмитрий Сергеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.12.1855

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Посохин Дмитрий Сергеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.02.1857

Сын: Посохин Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Посохин Дмитрий Сергеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно