Козак Вера Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козак Вера Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козак Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1953

Сын: Бурнашев Ильдар Ильдарович

Отец ребёнка: Бурнашев Ильдар Азизович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурнашева Наталья Ильдаровна

Отец ребёнка: Бурнашев Ильдар Азизович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурнашева Эльмира Ильдаровна

Отец ребёнка: Бурнашев Ильдар Азизович

Смерть
Неизвестно
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