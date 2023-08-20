Козак Вера Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козак Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1953
Сын: Бурнашев Ильдар Ильдарович
Отец ребёнка: Бурнашев Ильдар Азизович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурнашева Наталья Ильдаровна
Отец ребёнка: Бурнашев Ильдар Азизович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурнашева Эльмира Ильдаровна
Отец ребёнка: Бурнашев Ильдар Азизович
Смерть
Неизвестно