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Бурнашев Ильдар Азизович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бурнашев Азиз

Мать: Кривова Серафима Павловна

Рождение ребёнка
01.05.1953

Сын: Бурнашев Ильдар Ильдарович

Мать ребёнка: Козак Вера Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурнашева Наталья Ильдаровна

Мать ребёнка: Козак Вера Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурнашева Эльмира Ильдаровна

Мать ребёнка: Козак Вера Павловна

Смерть
Неизвестно
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