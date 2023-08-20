Бурнашев Ильдар Азизович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бурнашев Азиз
Рождение ребёнка
01.05.1953
Сын: Бурнашев Ильдар Ильдарович
Мать ребёнка: Козак Вера Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурнашева Наталья Ильдаровна
Мать ребёнка: Козак Вера Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурнашева Эльмира Ильдаровна
Мать ребёнка: Козак Вера Павловна
Смерть
Неизвестно