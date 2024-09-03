Федорова (Матвеева) Зоя Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Матвеев Алексей
Мать: Матвеева Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федоров (Агиткин) Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1960
Отец ребёнка: Федоров (Агиткин) Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно