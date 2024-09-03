Федорова (Матвеева) Зоя Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова (Матвеева) Зоя Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матвеев Алексей

Мать: Матвеева Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федоров (Агиткин) Иван Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров (Агиткин) Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
01.01.1960

Сын: Федоров Алексей Иванович

Отец ребёнка: Федоров (Агиткин) Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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