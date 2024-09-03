Федоров (Агиткин) Иван Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров (Агиткин) Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорова (Матвеева) Зоя Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова (Матвеева) Зоя Алексеевна

Рождение ребёнка
01.01.1960

Сын: Федоров Алексей Иванович

Мать ребёнка: Федорова (Матвеева) Зоя Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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