Матвеев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвеев Алексей

Матвеев Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Матвеева Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матвеева Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорова (Матвеева) Зоя Алексеевна

Мать ребёнка: Матвеева Пелагея

Смерть
Неизвестно

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