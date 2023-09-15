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Тиунов Владимир Александрович

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Место рождения

Катни, Котельничский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

02.11.1960

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1960

Отец: Тиунов Александр Иванович

Мать: Тиунова Надежда Сергеевна

Катни, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.06.1987

Дочь: Тиунова Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Тиунова Ирина

Рождение ребёнка
02.12.2002

Дочь: Тиунова Валерия Владимировна

Мать ребёнка: Тиунова Мария

Рождение ребёнка
21.06.2006

Сын: Тиунов Аедрей Владимирович

Мать ребёнка: Тиунова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тиунова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тиунова Ирина

Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область
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