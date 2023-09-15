Тиунов Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения02.11.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1960
Рождение ребёнка
17.06.1987
Дочь: Тиунова Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Тиунова Ирина
Рождение ребёнка
02.12.2002
Дочь: Тиунова Валерия Владимировна
Мать ребёнка: Тиунова Мария
Рождение ребёнка
21.06.2006
Сын: Тиунов Аедрей Владимирович
Мать ребёнка: Тиунова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тиунова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тиунова Ирина
Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область