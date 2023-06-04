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Тиунова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1974

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.2002

Дочь: Тиунова Валерия Владимировна

Отец ребёнка: Тиунов Владимир Александрович

Рождение ребёнка
21.06.2006

Сын: Тиунов Аедрей Владимирович

Отец ребёнка: Тиунов Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тиунов Владимир Александрович