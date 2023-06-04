Тиунова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.12.2002
Дочь: Тиунова Валерия Владимировна
Отец ребёнка: Тиунов Владимир Александрович
Рождение ребёнка
21.06.2006
Сын: Тиунов Аедрей Владимирович
Отец ребёнка: Тиунов Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно