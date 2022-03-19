Тиунов Александр Иванович
Место рожденияд. Денисёнки, Кировская область, Верхошижемский райорн
Дата рождения05.12.1936
Дата смерти19.03.2022
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1936
Бракосочетание
04.04.1959
Рождение ребёнка
02.11.1960
Сын: Тиунов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Тиунова (Куликова) Надежда Сергеевна
Катни, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
04.02.1966
Сын: Тиунов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Тиунова (Куликова) Надежда Сергеевна
Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область
Смерть
19.03.2022