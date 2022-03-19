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Тиунов Александр Иванович

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Место рождения

д. Денисёнки, Кировская область, Верхошижемский райорн

Дата рождения

05.12.1936

Дата смерти

19.03.2022

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1936

Отец: Тиунов Иван Николаевич

Мать: Тиунова Ефросинья Михайловна

Бракосочетание
04.04.1959

Жена: Тиунова (Куликова) Надежда Сергеевна

Рождение ребёнка
02.11.1960

Сын: Тиунов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Тиунова (Куликова) Надежда Сергеевна

Катни, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
04.02.1966

Сын: Тиунов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Тиунова (Куликова) Надежда Сергеевна

Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область
Смерть
19.03.2022

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