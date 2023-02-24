Шумилова Надежда Александровна 24.05.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шумилова Надежда Александровна

Автор
ВК
Карамышев В.

женский, родилась 24.05.1955

Мать
Ермолаева Клавдия Николаевна20.03.1929 г.р.
Отец
Шумилов Александр Иванович11.09.1927 г.р.
Супруги
Куклев Сергей Витальевич05.05.1957 г.р.
Дети
Куклев Александр Сергеевич20.10.1978 г.р.
Куклева Елена (Алена) Сергеевна08.08.1982 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1955

Отец: Шумилов Александр Иванович

Мать: Ермолаева Клавдия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куклев Сергей Витальевич

Рождение ребёнка
20.10.1978

Сын: Куклев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Куклев Сергей Витальевич

Рождение ребёнка
08.08.1982

Дочь: Куклева Елена (Алена) Сергеевна

Отец ребёнка: Куклев Сергей Витальевич

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