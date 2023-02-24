Шумилова Надежда Александровна
женский, родилась 24.05.1955
МатьЕрмолаева Клавдия Николаевна20.03.1929 г.р.
ОтецШумилов Александр Иванович11.09.1927 г.р.
Супруги
Куклев Сергей Витальевич05.05.1957 г.р.
Дети
Куклев Александр Сергеевич20.10.1978 г.р.
Куклева Елена (Алена) Сергеевна08.08.1982 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1978
Сын: Куклев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Куклев Сергей Витальевич
Рождение ребёнка
08.08.1982
Дочь: Куклева Елена (Алена) Сергеевна
Отец ребёнка: Куклев Сергей Витальевич