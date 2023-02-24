Куклев Сергей Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1978
Сын: Куклев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Шумилова Надежда Александровна
Рождение ребёнка
08.08.1982
Дочь: Куклева Елена (Алена) Сергеевна
Мать ребёнка: Шумилова Надежда Александровна
Рождение ребёнка
1997
Мать ребёнка: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно