Куклев Сергей Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куклев Сергей Витальевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1978

Сын: Куклев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Шумилова Надежда Александровна

Рождение ребёнка
08.08.1982

Дочь: Куклева Елена (Алена) Сергеевна

Мать ребёнка: Шумилова Надежда Александровна

Рождение ребёнка
1997

Сын: Куклев Никита Сергеевич

Мать ребёнка: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумилова Надежда Александровна

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