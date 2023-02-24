Куклев Сергей Витальевич
мужской, родился 05.05.1957
Супруги
ТатьянаНеизвестно г.р.
Шумилова Надежда Александровна24.05.1955 г.р.
Дети
Куклев Александр Сергеевич20.10.1978 г.р.
Куклева Елена (Алена) Сергеевна08.08.1982 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1978
Сын: Куклев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Шумилова Надежда Александровна
Рождение ребёнка
08.08.1982
Дочь: Куклева Елена (Алена) Сергеевна
Мать ребёнка: Шумилова Надежда Александровна
Рождение ребёнка
1997
Мать ребёнка: Татьяна