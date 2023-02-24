Куклев Сергей Витальевич 05.05.1957 — найти родственников по фамилии на Familio
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Куклев Сергей Витальевич

Автор
ВК
Карамышев В.

мужской, родился 05.05.1957

Супруги
ТатьянаНеизвестно г.р.
Шумилова Надежда Александровна24.05.1955 г.р.
Дети
Куклев Александр Сергеевич20.10.1978 г.р.
Куклева Елена (Алена) Сергеевна08.08.1982 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумилова Надежда Александровна

Рождение ребёнка
20.10.1978

Сын: Куклев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Шумилова Надежда Александровна

Рождение ребёнка
08.08.1982

Дочь: Куклева Елена (Алена) Сергеевна

Мать ребёнка: Шумилова Надежда Александровна

Рождение ребёнка
1997

Сын: Куклев Никита Сергеевич

Мать ребёнка: Татьяна

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